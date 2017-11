Alain Berset führte schon immer ein Leben auf der Überholspur: Als Jugendlicher war er Westschweizer Meister im 800-Meter-Lauf und lief auch an der berühmten «Athletissima» in Lausanne auf. Er improvisiert auf dem Klavier virtuos und verdiente sich auf einer Südamerika-Reise seine Brötchen als Bar-Pianist. Vor allem kannte seine politische Karriere immer nur eine Richtung: nach oben.

Im zarten Alter von 28 Jahren vertrat Berset die SP im Verfassungsrat des Kantons Freiburg. «Ich kann mich noch gut erinnern, wie er gleich bei der ersten Sitzung das Wort an sich riss und überaus überzeugend auftrat», erinnert sich der damalige Staatsrat Pascal Corminbœf. Bersets rhetorisches Talent und seine Verbundenheit zum ländlichen Teil des Kantons Freiburg – er wuchs in der 3000-Seelen-Gemeinde Belfaux auf, wo er noch immer wohnt – verhalfen ihm 2003 zur Wahl in den Ständerat, ohne den sonst üblichen Weg über den Nationalrat absolviert zu haben. Da war Berset 31 Jahre alt. Dass der dreifache Familienvater acht Jahre später in den Bundesrat gewählt wurde, wirkt wie der logische nächste Schritt einer Karriere, die ohne grösseren Makel auskam.