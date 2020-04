Alain Berset: «Zurück zu strenger Containment-Strategie»

(wap) Bundesrat Alain Berset besuchte am Dienstag die Spitäler der Insel-Gruppe in Bern und nutzte die Gelegenheit, um sich dabei auch über die aktuelle Corona-Forschung der Universität Bern zu informieren. Im Anschluss sprach er an einer Pressekonferenz über die Strategie, mit der der Bundesrat das Land aus der Krise führen wird.

Berset gab dabei seiner Hoffnung Ausdruck, dass neue serologische Tests es möglich machen würden, massiv mehr Tests zu erhalten. Ziel sei es, zurück zu einer strengen Containment-Strategie zu finden: Ansteckungsketten wären dann wieder nachvollziehbar und Personen könnten gezielt in Quarantäne geschickt werden.