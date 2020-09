Als Polizisten verkleidete Unbekannte überfallen St. Galler Kantonalbank – Grossfahndung nach den Tätern läuft

Das Fluchtauto der beiden Verdächtigen konnte jedoch nach wie vor nicht lokalisiert werden, so Krüsi. Dafür ist mittlerweile bekannt, dass die Täter mehrere zehntausend Franken erbeutet haben. Zum Vorgehen der beiden sagt Krüsi:

(pw/red) Die zwei Täter, die in Sevelen eine Filiale der St.Galler Kantonalbank ausgeraubt haben, sind nach wie vor auf der Flucht. Mittlerweile läuft eine interkantonale Grossfahndung und neuralgische Punkte in der Umgebung, wie beispielsweise Autobahnausfahrten, wurden besetzt. Auch das Grenzwachtkorps ist alarmiert. Denn wie Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, auf Nachfrage mitteilt, besteht die Möglichkeit, «dass sich die Täter ins Ausland abzusetzen versuchen». Die Polizei wertet derweil erste Hinweise aus, die sie zu den Tätern erhalten hat.

So etwas haben wir im Kanton St.Gallen in dieser Dreistigkeit und Professionalität noch nie erlebt.

Die beiden Verdächtigen seien sehr professionell vorgegangen und hätten sich als Polizisten verkleidet. Sie hätten die Ausrüstung von Interventionseinheiten kopiert, so Krüsi. Die beiden trugen schwarze Kleidung mit der Aufschrift «Polizei». Dazu hatten sie schwarze Helme, Sturmhauben und Kampfstiefel an und waren je mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet. Der Banküberfall dauerte nur wenige Minuten und während des Überfalls war ausser den Angestellten niemand in der Filiale, präzisiert Mediensprecher Krüsi.

Täter mit gefälschten Nummernschildern unterwegs

Die Täter sind ca. 175 und 180 cm gross und hatten eine rote Tasche mit einem weissen Schweizerkreuz dabei. Es wurden keine Personen verletzt. Die Täter sprachen gebrochen Deutsch. Beim Fluchtauto könnte es sich um einen älteren blauen Skoda Octavia handeln. Die Täter waren mit gefälschten St.Galler Kontrollschildern unterwegs, welche sie von einem Kontrollschild eines Patrouillenautos der Kantonspolizei St.Gallen kopierten.

Die Polizei sucht Zeugen

Krüsi sagt zu den Tätern weiter: