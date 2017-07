Zu nationaler Berühmtheit brachte er es 1972 als technischer Direktor des Schweizer Skiverbandes. Ein wahrer Medaillenregen ging über die Schweizer Sportler nieder. "Ogis Leute siegen heute" wurde zum geflügelten Wort.

Eine politische Heimat fand Ogi in der SVP. 1979 wurde er in den Nationalrat gewählt, 1987 schaffte er den Sprung in die Landesregierung.

Erfolge und Rückschläge