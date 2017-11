Eine Untersuchung der Nuffield Foundation aus London zeigte, dass August-Kinder in den Hauptfächern Lesen, Schreiben und Mathematik dreimal häufiger ungenügende Noten nach Hause bringen als die im September geborenen. Ausserdem werden die jüngsten doppelt so oft gemobbt und fühlen sich in der Schule weniger wohl als ihre älteren Klassenkameraden.

Untersuchungen in anderen Ländern kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Aus Südeuropa ist bekannt, dass die Klassenjüngsten eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit haben, eine Klasse wiederholen zu müssen. Ausserdem wird bei den Kleinen häufiger ADHS diagnostiziert. Trotzdem ging der Einschulungstrend in der Schweiz in den vergangenen Jahren meist nur in eine Richtung: Je früher, desto besser, dachten sich viele Eltern.

Andere Benotung für Jüngere?

Selbst wenn Lehrer und Schulen um den Effekt wissen, ist es schwierig, ihm entgegenzuwirken. Einen Stichtag wird es immer geben. Jüngere Kinder einer Klasse weniger streng zu benoten, ist im Schulalltag kaum umsetzbar, weil alle die gleichen Lernziele erreichen müssen. Im Nachwuchssport gibt es die Idee des wechselnden Stichtages: So würden die Jüngsten in der nächsten Klasse die Ältesten – und umgekehrt. Doch das ist ebenso schwer umzusetzen.

In England kamen die Behörden zum Schluss, die Rechte der Eltern zu stärken. Falls ihr Kind zu den jüngsten einer Klasse zählen würde, dürfen sie selber entscheiden, ob sie ihr Kind einschulen oder noch ein Jahr warten. In der Schweiz können Eltern in den Gemeinden ihre Bedenken kundtun, die Entscheidungshoheit liegt aber – anders als in England diskutiert – nicht bei ihnen.

Trotz der verschiedenen Studien darf der relative Alterseffekt gemäss Experten nicht überschätzt werden. Urs Moser, Bildungsforscher an der Universität Zürich, relativiert: «Es sind verschiedene Faktoren, die den Schulerfolg eines Kindes prägen», sagt er.

Der Altersunterschied – isoliert betrachtet – sei sicherlich nicht entscheidend. Heute gebe es in mehreren Kantonen altersdurchmischte Klassen. Viele Kinder würden davon profitieren, nicht darunter leiden. Auch Erziehungswissenschafterin Margrit Stamm weist darauf hin, dass sich eine frühe Einschulung gerade bei begabten Kindern positiv auswirkt.

Das Thema steht bald auf der Agenda der Schweizer Bildungspolitik. Im Frühling erscheint der alle vier Jahre publizierte nationale Bildungsbericht. Darin wird der relative Alterseffekt an Schweizer Schulen erstmals genauer beleuchtet.