m Saxet-Bach finden mittlerweile wieder regelmässig Canyoning-Touren statt. So auch am Samstag, dem zwanzigsten Jahrestag der Tragödie, an dem Angehörige, zum Teil angereist aus Australien, vor Ort eine Trauerfeier durchführen.

Für die Tour, die um 12:30 Uhr startet, war am Donnerstag gemäss Website nur noch ein Platz frei. Bei den Veranstaltern von Outdoor Interlaken ist zu spüren, dass man nicht mit dem Unfall von damals in Verbindung gebracht werden will. Schliesslich habe man mit dem damaligen Betreiber Adventure World nichts zu tun. Medienanfragen werden an den Branchenverband verwiesen.