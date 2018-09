In vielen Büros, wo junge Städter Grafiken entwerfen oder sich Werbesprüche ausdenken, stehen diese schlichten Velos, die man «Fixies» nennt. Sie haben keine Bremsen, dafür einen Starrlauf. Die Pedale drehen also immer mit. Bremsen kann man nur, indem man mit den Füssen Gegendruck gibt. Fixie-Velos sind nicht für die Strasse gedacht. Sie gehören in die Rennbahn, wo es keine Lichtsignale und auch keine entgegenkommenden Autos gibt. Die Grafiker und Werber kommen denn auch vielfach mit der Vespa. Das Fixie-Velo ist nur Dekoration.

Das Deko-Fixie steht symbolisch für das Verhältnis der Schweiz zum Velo. In den Köpfen surren längst die Kugellager, auf der Strasse brummt immer noch der Autoverkehr. Gelegenheit, dies zu beobachten, ergibt sich am 23. September. Der Bundesbeschluss über die Velowege gilt als so gut wie angenommen. Alle grossen Parteien mit Ausnahme der SVP sind dafür. Wer kann denn schon dagegen sein, dass der Bund die Grundsätze über ein Velowegnetz festlegt und die Kantone beim Bauen und Bewerben von Radwegen unterstützen kann. «Kann», schwammiger geht es nicht. Direkte Konsequenzen hat ein Ja zur Vorlage darum kaum. Der Bund rechnet mit Kosten von lediglich 1,8 Millionen Franken. Würde man mit diesem Geld einen neuen Veloweg bauen, würde er vom Bundeshaus bis zum Stade de Suisse reichen. Die Velowege bezahlen müssen ohnehin Kantone und Gemeinden.