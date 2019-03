In den bisherigen neun Sendungen waren insgesamt fünf Bundesräte zu Gast im Studio. Wohl am wenigsten erpicht auf einen Rundschau-Auftritt ist Bundesrat Ueli Maurer. Vor der Abstimmung über den Gripen-Kampfjet kritisierte er sich vor laufender Kamera die aus seiner Sicht tendenziöse Berichterstattung der Sendung. «Journalistisch ist das eine schwache Leistung, Punkt», so Maurer.

Keine Beanstandungen beim Ombudsmann

Der Rundschau-Talk vom vergangenen Mittwoch sorgt auf Twitter zwar für harsche Kritik seitens der SVP - beim SRF-Ombudsmann Roger Blum sind diesbezüglich allerdings noch keine Beanstandungen eingegangen, wie dieser auf Anfrage mitteilt. Die Frist läuft noch bis am 9. April. «Die Erfahrung zeigt allerdings, dass emotional ausgerichtete Beanstandungen (also solche, die beispielsweise Empörung wegen Einseitigkeit usw. ausdrücken), noch am gleichen oder am nächsten Tag eingehen», schreibt Blum.

SRF hatte Tiana Angelina Moser als das «Gesicht der neuen Mitte» eingeladen. Zur SVP-Kritik, dies sei Grünliberale Propaganda im Staatsfunk kurz vor den Zürcher Wahlen, sagte SRF-Chefredaktor Tristan Brenn gegenüber dem Tagesanzeiger, Moser sei als nationale Politikerin zu nationalen Themen befragt worden. Dies deshalb, weil sie als Aussenpolitikerin eine wichtige Akteurin beim Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU sei. Eine Mittepolitikerin einzuladen und niemanden von den Polparteien, sei im Sinne der Meinungsbildung ein bewusster Entscheid gewesen.