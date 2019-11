Anschläge, Cyber-Attacken, Tote: Was, wenn eine Terror-Organisation die Schweiz erpresst?

Die Schweizer Behörden üben in diesen Tagen in Bern den Terror-Ausnahmezustand. Rund 2000 Personen involviert. Geübt wird einen «länger andauernde Terror-Bedrohung», wie Übungsleiter Hans-Jürg Käser sagt.

Er schildert das fiktive, haarsträubende Szenario: «Eine Terrororganisation will drei verhaftete Mitglieder freipressen, die Schweiz will diesen drei Terroristen am Bundesstrafgericht in Bellinzona den Prozess machen. Unmittelbar vor dieser Stabsrahmenübung ist im Hauptbahnhof Zürich ein grosser Anschlag verübt worden, von drei Schützen mit Sturmgewehren. Die haben 47 Tote und 78 Verletzte hinterlassen. Stellen wir uns vor, wie das Land im Ausnahme-Zustand ist nach einem solchen Anschlag. Gleichzeitig ist die SBB massiv gestört durch verschiedene Anschläge auf die Bahninfrastruktur, das Land ist im Ausnahmezustand.»

Käser sagt: «Ich halte das Szenario für sehr realistisch.» Er sagt aber auch: «Ich bin zuversichtlich, dass unser Land eine solche Bedrohung meistern würde.» (smo)