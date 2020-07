Anstatt 2000 dürfen nur 200 auf Rütli – dafür wird die Feier live übertragen

Die Beratungsstelle für Brandverhütung (BFB), die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) und die Unfallversicherung Suva befürchten, dass es am kommenden 1. August wegen dem Ausfall vieler offizieller Feiern vermehrt zu Privatfesten mit gefährlichen Situationen mit Feuerwerk kommen wird. In einem Communiqué rufen sie dazu auf, Sicherheitsmassnahmen einzuhalten. Dazu gehört ein Mindestabstand von Gebäuden und Menschen. Fenster, Türen und Dachluken müssen geschlossen werden. Blindgängern sollte man sich zehn Minuten lang nicht nähern. In der Nähe von Feuerwerkskörpern sollte zudem nicht geraucht werden. Auf jeden Fall müssen Warn- und Anwendungshinweise auf der Verpackung der Feuerwerkskörper gelesen werden.