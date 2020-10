Armee streicht wegen Corona weitere Wiederholungskurse

(dpo) Mit dieser Massnahme will sich die Armee auf eine mögliche Lageverschlechterung infolge der Coronapandemie vorbereiten, so dass sie zugunsten der zivilen Behörden eingesetzt werden kann, wie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) am Mittwoch schreibt. Dabei stünden vor allem Einsätze im Gesundheitswesen, bei der Zollverwaltung oder im kantonalen Polizeikorps im Vordergrund.

Gemäss der Mitteilung finden nur noch Wiederholungskurse statt, die für einen Assistenzdiensteinsatz der Armee im Rahmen der Coronapandemie notwendig sind. Wiederholungskurse zur Unterstützung der zivilen Behörden, etwa beim Weltwirtschaftsforum WEF, sollen ebenfalls stattfinden. Alle weiteren Wiederholungskurse werden vorzeitig beendet, oder bis Ende Jahr ausgesetzt, heisst es weiter. Die ausgesetzten Wiederholungskurse hätten keine Wehrpflichtersatz-Abgabe zur Folge.

Vergangene Woche hatte die Armee bereits mitgeteilt, dass sie auf grosse Truppenübungen verzichtet.