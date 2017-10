Noch vor 30 heiraten, zwei bis drei Kinder grossziehen und der Mann arbeitet Vollzeit: So sieht eine Mehrheit der sogenannten Digital Natives ihre Zukunft. Trotz Social Media und Co. scheint diese Generation ihren Wertekompass nicht neu ausgerichtet zu haben. Gerade in Familienfragen sind junge Erwachsene sehr traditionell, wie eine Umfrage zeigt.