Auch zehn Tagen nach den Lockerungen bleiben die Fallzahlen tief

(mg) Damit bestätigt sich der aktuelle Trend: In den letzten Tagen waren die Zahlen der Neuansteckungen immer nur im zweistelligen Bereich. Allerdings waren es am Dienstag gerade einmal 21 neue Fälle. Wie das Bundesamt für Gesundheit am Mittwoch schreibt, sind seit Ausbruch der Pandemie 1630 Personen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben.