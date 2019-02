"Beim betroffenen Flugzeug handelt es sich um einen Airbus A380 der Fluggesellschaft Emirates", sagte Eva Oehry von der Betriebsleitung Flughafen Zürich-Kloten auf Anfrage. Sie bestätigte eine Meldung von «Blick».

Das Flugzeug sei aus Dubai gekommen und habe nach der Landung Rauch entwickelt. Wo dieser ausgetreten war und was der Grund für die Rauchentwicklung war, konnte Oehry nicht sagen. Die Flughafenfeuerwehr rückte standardmässig aus, bis die Situation geklärt war - unternehmen musste sie aber nichts. Die Passagiere blieben derweil an Bord. Sie seien nicht in Gefahr gewesen.

Das Flugzeug habe wenig später auf seinen Standplatz gebracht werden können, wo die Passagiere aussteigen konnten. Es sei nichts Dramatisches gewesen, sagte Oehry. Techniker der Emirates würden die Ursache der Rauchentwicklung nun untersuchen.