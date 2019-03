Wallis ist Schlusslicht

Ihre Kantonsleute machen der neuen Verteidigungsministerin Viola Amherd keine Ehre: Die Walliser fallen bei der Aushebung am häufigsten durch. Nur gerade 58.8 Prozent aller Stellungspflichtigen ihres Heimatkantons sind militärdiensttauglich, wie aktuelle Zahlen zeigen. Beim Spitzenreiter Obwalden sind es ganze 83.8 Prozent. Der schweizweite Schnitt liegt bei 69.5 Prozent.

Ländlich, konservativ, deutschsprachig

Der zweisprachige Bergkanton Wallis passt damit nur bedingt in gängige Erklärungsmuster: Besonders häufig rücken gemäss Studien nämlich junge Männer aus ländlichen, konservativ geprägten Deutschschweizer Kantonen in die Rekrutenschule ein. In grösseren Städten mit eher liberal/progressiv ausgerichteten Bürgern sowie in der Westschweiz hingegen finden deutlich weniger den Weg zum Militär.