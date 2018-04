Als Miriam* und ihr Freund Andreas* das Flugzeug betraten, ahnten sie nicht, dass die nächsten Minuten sie völlig verstören würden. Sie hatten den Flug mit Edelweiss nach Marrakesch lange im Voraus gebucht. «Nonstop an die Sonne fliegen» lautet ein Slogan der Airline. Die meisten Passagiere hatten sich schon an ihrem Platz eingefunden oder würgten noch die letzten Gepäckstücke in die Ablage, als Miriam und Andreas sich an ihnen vorbei in Richtung ihres Sitzplatzes schoben.