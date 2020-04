«Ausserordentliches geleistet»: Uri will Samih Sawiris zum Ehrenbürger machen

(sat) Wie der Urner Regierungsrat am Dienstag mitteilt, soll der Landrat am 18. Mai über seinen Antrag entscheiden. Der gebürtige Ägypter Samih Sawiris habe mit dem Bau des Tourismusresorts in Andermatt UR «Ausserordentliches geleistet».

Seine in Altdorf ansässige Orascom Development Holding (ODH) gelte als führende Entwicklerin von integrierten Tourismusdestinationen. Vor 15 Jahren sei der heute 63-Jährige auf Einladung des Urner Regierungsrates erstmals nach Andermatt gekommen. Darauf habe er die Vision entwickelt, auf dem ehemaligen Waffenplatzareal ein Ferienresort der Extraklasse zu bauen.