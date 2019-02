Diese Schweizer Unternehmen sind in chinesischer Hand

Syngenta Es war die bisher grösste chinesische Übernahme eines westlichen Unternehmens. 2016 hat Chem China den Basler Konzern für 43 Milliarden Dollar gekauft – dank einer chinesischen Staatsgarantie. Vor allem die Patente des Agrochemiekonzerns, der in der Schweiz unter anderem in Stein und in Monthey tätig ist, auf Saatgut sind für China interessant. Sie sollen die Landwirtschaft produktiver machen. In der Schweiz beschäftigt Syngenta knapp 3000 Angestellte – zweieinhalbmal so viele Mitarbeitende wie in China.

Swissport, SR Technics Der chinesische Konzern HNA hat sich nach dem Ende der Swissair mehrere ehemalige Töchter der Schweizerischen Fluggesellschaft einverleibt. 2016 übernahm der Konzern des chinesischen Milliardärs Chen Feng die Flugzeugwartungsfirma SR Technics. Zusammen mit Swissport (Bodenabfertigungsdienste) und Gategroup (Essenszulieferer) sind die Chinesen damit im Besitz von drei ehemaligen Swissair-Firmen. Ein angekündigter Börsengang von Gategroup wurde wieder abgeblasen.

Sigg 2016 kauft der chinesische Hersteller Haers das Schweizer Traditionsunternehmen Sigg. Der Kaufpreis für den Flaschenhersteller mit Sitz in Frauenfeld habe 16,1 Millionen Franken betragen. Das chinesische Unternehmen, das selber Trinkflaschen produziert, will mit dem Zukauf die Expansion des Geschäftes mit hochwertigen Trinkflaschen beschleunigen. Die Kult-Flaschen sollen dabei helfen. Die Traditionsfirma Sigg ist schon seit 2003 nicht mehr in Schweizer Hand, zuletzt war sie im Besitz der der US-Beteiligungsgesellschaft Riverside.

Eterna Die chinesische Haidian-Gruppe des Unternehmers Hon Kwok Lung kaufte 2011 den Solothurner Uhrenhersteller für geschätzte 10 bis 15 Millionen Franken. Heute heisst die Firma Citychamp Watch & Jewellery Group. 2013 verleibte sich Citychamp auch die Neuenburger Uhrenfabrik Corum ein. In der Folge kam es bei Eterna wiederholt zu Stellenabbau. Laut «NZZ» ist Eterna derzeit führungslos – nach sechs CEO-Wechseln in den knapp acht Jahren seit der chinesischen Übernahme.

Hotel Palace, Luzern Seit Oktober 2015 gehört das Hotel Palace in Luzern dem chinesischen Investor Yunfeng Gao. Er hat das Fünfsternehaus vom Immobilienfonds der Credit Suisse abgekauft. Der Kaufpreis wurde nicht kommuniziert, in Luzern werden 40 Millionen Franken kolportiert. Derzeit investiert Gao 100 Millionen Franken in die Sanierung des Hotels. Gao ist im Besitz des chinesischen Technologie-Konzerns Han’s Laser. Ihm gehören in der Schweiz nebst dem «Palace» in Luzern das Hotel Titlis Palace in Engelberg sowie die Frutt Lodge auf der Melchsee-Frutt.

Bally Die 1851 in Schönenwerd SO gegründete Firma für Schuhe und Bekleidung gehört seit 2018 mehrheitlich der Shandong-Ruyi-Gruppe. Die Firma zählt zu den grössten Textilunternehmen Chinas und will Bally als Luxusmarke stärken. Der Kaufpreis wurde nie kommuniziert, wird aber auf 700 Millionen Dollar geschätzt. Qiu Yafu, Chef von Shandong Ruyi, will mit seinem Konzern den europäischen Luxus-Riesen wie Richemont die Stirn bieten. Zuletzt gehörte Bally der deutschen Holding Jab Luxury, die nun noch eine Minderheitsbeteiligung hält.