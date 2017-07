Der BLS-Zug konnte nach dem Unfall am Freitagmorgen noch vor der Abfahrt am Bahnhof Sugiez rechtzeitig gestoppt werden, wie die Kantonspolizei Freiburg am Samstag auf Anfrage mitteilte. Die 61-jährige Lenkerin sei durch den Aufprall nicht verletzt worden.

Beide Barrieren wurden stark beschädigt. Der Zugverkehr zwischen Murten und Neuenburg musste unterbrochen werden, und die Barrieren wurden ersetzt.