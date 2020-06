BAG-Beamter ruft zum Download auf: «Sie helfen der Gesellschaft»

(kca/gb.) «Laden Sie die App herunter und aktivieren Sie sie, Sie helfen der Gesellschaft.» Mit diesen Worten wandte sich der Leiter der Abteilung für Digitale Transformation beim BAG am Donnerstag an die Medien und die Öffentlichkeit. Laut Kim sei die App, die in der vergangenen Nacht live geschaltet wurde, bereits mehrere tausend Mal heruntergeladen wurde. «Es gab also Leute, die auf die App gewartet haben», sagte Sang-Il Kim.