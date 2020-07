BAG meldet 70 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus

(gb.) Mit den 70 neuen Ansteckungen in den letzten 24 Stunden steigt die Fallzahl seit Ausbruch der Pandemie auf 32'268. Bisher sind 1686 Menschen am Virus gestorben. Wie in den Tagen zuvor wurden dem BAG auch am Sonntag keine neuen Todesfälle gemeldet.

Die Zahl der Neuansteckungen liegt mit 70 etwas tiefer als vergangene Woche, als über hundert neue Fälle pro Tag bekannt wurden. An den Wochenenden verzeichnet die Statistik des BAG aber meist tiefere Fallzahlen. Gesamthaft zeigt eine Grafik aus dem täglichen Situationsbericht des BAG, dass die Fallzahlen wieder steigen: