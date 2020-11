BAG meldet am Dienstag 5980 neue Coronafälle

(agl) Nachdem am Wochenende im Schnitt 5769 Neuansteckungen pro Tag gemeldet wurden, bleiben die Zahlen mit 5980 am Dienstag tiefer als in der Vorwoche. Bei 22'919 Tests betrug die Positivitätsrate 26,1 Prozent, im Schnitt der letzten 14 Tage lag sie bei 26,7 Prozent.

In den letzten 24 Stunden wurden laut dem BAG-Situationsbericht zudem 243 Personen mit dem Coronavirus in ein Spital eingeliefert. Am Wochenende waren es insgesamt 536. Weiter meldet das BAG am Dienstag 107 neue Todesfälle, die Gesamtzahl der am Coronavirus Verstorbenen steigt damit auf 2683, dies bei insgesamt 235'202 bestätigten Coronainfektionen in der Schweiz und in Liechtenstein. Wie dem BAG-Bericht weiter zu entnehmen ist, befinden sich zurzeit rund 45'000 Personen in Isolation.