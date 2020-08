BAG meldet am Sonntag 152 neue Coronafälle

(agl) Damit befinden sich die Coronazahlen im Rahmen der letzten Tage. Am Samstag meldete das Bag 182 Fälle, am Freitag 161. Todesfälle kamen seit Samstag keine dazu, die Zahl der am Coronavirus Verstorbenen bleibt bei 1712. Insgesamt haben sich in der Schweiz und in Liechtenstein 36'603 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

In den letzten sieben Tagen liessen sich 37'919 Menschen auf das Coronavirus testen, bei 3,2 Prozent der Tests war das Resultat positiv. Aktuell befinden sich rund 1300 Personen in Isolation, rund 4000 Kontakte in Quarantäne. Zusätzlich befinden sich über 13'000 Personen in Quarantäne, die aus einem Risikoland zurückgekehrt sind.