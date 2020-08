BAG meldet am Sonntag 276 neue Coronainfektionen

(dpo) Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verzeichnet am Sonntag 276 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus, einschliesslich 42 Nachmeldungen von einem Labor, bei welchem in den letzten Tagen eine Meldeverzögerung entstand sei. Die Zahl der Coronainfektionen in der Schweiz und in Liechtenstein steigt neu auf 39'903 Personen, wie das BAG am Sonntag in seinem täglichen Situationsbericht schreibt.

Sieben Personen mussten aufgrund einer Ansteckung ins Spital gebracht werden. Das BAG meldete hingegen keine neuen Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus. An den Folgen einer Covid-19-Erkrankung sind bisher 1720 Menschen verstorben.

Innert eines Tages sind über 7000 zusätzliche Tests auf das Coronavirus durchgeführt worden. Die Positivitätsrate liegt aktuell bei 5,1 Prozent.