BAG meldet zum zweiten Mal in Folge weniger als 100 Ansteckungen an einem Tag

(gb.) Diese Zahlen meldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montagmittag auf seiner Internetseite. Am Sonntag war die Zahl der Neuansteckungen erstmals seit Ausbruch der Krise in der Schweiz auf unter hundert an einem Tag gesunken. Die dem BAG gemeldeten Fallzahlen unterliegen jedoch Schwankungen mit jeweils tieferen Zahlen an den Wochenenden, wie das BAG weiter mitteilt.

In der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein sind bisher 1477 Menschen am Coronavirus gestorben, schreibt das BAG weiter.