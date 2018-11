Die FDP zieht mit einem Zweierticket in die Bundesratswahlen. Das hat sie am Freitagabend entschieden. Dass die St.Galler Ständerätin Karin Keller-Sutter als haushohe Favoritin auf dem Ticket stehen würde, war so gut wie sicher. Nun hat die FDP-Fraktion entschieden, neben ihr den Nidwaldner Ständerat Hans Wicki aufzustellen.

Nicht auf den Wahlvorschlag der Fraktion geschafft hat es der Schaffhauser Regierungsrat Christian Amsler. Er war als Aussenseiter in das Rennen gestartet, hatte aber bei den drei öffentlichen Veranstaltungen der FDP mit seiner Leidenschaft positiv überrascht.

Dass es für ihn doch nicht ganz gereicht hat, dürfte auf seine mangelnde Bekanntheit in Bern zurückzuführen sein. Amsler hatte als Präsident der Deutschschweizer Erziehungskonferenz zwar eine gewisse nationale Ausstrahlung. Da er aber nie im Bundesparlament sass, kennt ihn nur ein Bruchteil der Parlamentarier.

Ein Entscheid im Sinne Keller-Sutters

Das Zweierticket dürfte auch nach dem Geschmack von Keller-Sutter sein. Je weniger Kandidierende, desto berechenbarer die Wahl, so das Kalkül ihrer Unterstützer. Der gestrige Entscheid zementiert damit die klare Favoritenrolle der St. Galler Ständerätin.

Und doch gibt es ein mögliches Szenario, bei dem Keller-Sutter doch noch verlieren könnte. Zahlreiche Politiker anerkennen zwar die Eignung der St. Galler Überfliegerin, eine Wahl bereits im ersten Wahlgang gönnen sie ihr allerdings nicht. Ein Indiz dafür könnte ihr bescheidenes Resultat bei der Wahl ins Ständeratsbüro sein.

Doch wenn zu viele Parlamentarier in einem ersten Wahlgang Wicki auf den Wahlzettel schreiben, um Keller-Sutter den grossen Triumph vorzuenthalten, könnte es zu einem Betriebsunfall kommen - und Wicki plötzlich gewählt sein. Gewiss kein realistisches Szenario aus heutiger Sicht. Aber bei Bundesratswahlen sind Überraschungen gang und gäbe.

Steckbriefe:

Karin Keller-Sutter (FDP/SG): Die Top-Favoritin für den FDP-Sitz. Die 55-Jährige sitzt seit 2011 im Ständerat, zuvor hat sie sich von der Gemeinderätin in Wil bis zur Regierungsrätin hochgedient. Die ausgebildete Dolmetscherin unterlag 2010 Schneider-Ammann bei der Bundesratswahl, weil sie der SP zu rechts war. Im bisherigen Wahlkampf um den Bundesratssitz stellte die Vertreterin des Wirtschaftsflügels ihre Herausforderer Christian Amsler und Hans Wicki nicht nur durch ihre Sprachkenntnisse, sondern auch bei der Professionalität ihrer Auftritte in den Schatten.