Die Frau war schon in der 11. Schwangerschaftswoche, als sie ihr Kind verlor. Entsprechend schwer war die Fehlgeburt. Die Plazenta ist dann schon voll aufgebaut, das Ungeborene rund vier Zentimeter gross. Die Frau hatte grosse Schmerzen und verlor viel Blut. Viermal wurde sie mit dem Ultraschall untersucht, fünf Arzttermine waren es insgesamt. Kostenpunkt: über tausend Franken. Die sie selbst bezahlen musste, da ihre Franchise hoch angesetzt ist. Mit der Rechnung erfuhr sie: Komplikationen in der Schwangerschaft werden erst ab der 13. Woche bezahlt. Also just ab dann, wenn Fehlgeburten selten werden («Schweiz am Wochenende» vom 1. Dezember). Parlament wollte Benachteiligung Doch Komplikationen bis zur 12. Woche in einer Schwangerschaft gelten als Krankheit. Die betroffenen Frauen müssen also nicht nur den Verlust des Kindes verarbeiten, sie werden von den Krankenkassen auch noch finanziell benachteiligt.

Wie konnte das so kommen? Festgehalten ist die Regelung im geänderten Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KGV), das seit dem 1. März 2014 gilt. Damals passierte etwas Wichtiges für die Frauen: Es wurde neu festgehalten, dass Komplikationen in der Schwangerschaft, wie Schwangerschaftsdiabetes, zusätzliche Untersuchungen bei Zwillingen oder Ähnliches von den Versicherern vollständig übernommen werden, ohne dass sich die Frauen mit einem Selbstbehalt beteiligen müssen oder erst die Franchise ausgeschöpft sein muss. Bis dahin hatten die Versicherer lediglich die wenigen normalen Kontroll-Untersuche in einer Schwangerschaft vollständig übernommen. «Dass Schwangerschafts-Komplikationen seither voll bezahlt werden, ist sehr wichtig», sagt Daniel Surbek, Gynäkologe an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde Bern. Er vermutet, dass der Beginn erst ab der 13. Schwangerschaftswoche Teil der Verhandlungen gewesen ist, um das neue Gesetz überhaupt durchzubringen. «Das benachteiligt aber Frauen mit einer Fehlgeburt», sagt Surbek. Andere meinen, mit dieser Regelung sollte verhindert werden, dass legale Abtreibungen im ersten Trimenion voll von den Kassen übernommen werden müssen.