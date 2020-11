Bei Komplikationen: Schwangeren sollen keine Kosten entstehen

(rwa) Heute müssen sich Frauen, die während der ersten zwölf Schwangerschaftswochen eine Fehlgeburt erleiden oder Komplikationen erleben, mit Franchise und Selbstbehalt an den Kosten beteiligen. Das ist nicht der Fall für Leistungen, die ab der dreizehnten Woche erbracht werden. Für die SGK stellt sich in diesem Sinne die Frage der Gleichbehandlung schwangerer Patientinnen. Sie beantragt deshalb die Annahme von zwei Motionen und einer Standesinitiative des Kantons Genf mit dieser Forderung, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten.