Im Auto der Familie wurden die Eltern und der anderthalbjährige Sohn verletzt, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag schrieb. Die Familie wurde per Helikopter und mit einem Ambulanzfahrzeug ins Spital gebracht.

Mit Verletzungen in ein Spital gefahren wurde auch der Lenker des entgegenkommenden Autos. Zwei Hunde, die in den Autos mitgefahren waren, überstanden den Unfall unversehrt. In einem dritten Auto, das vom Unfall ebenfalls betroffen war, wurden beide Insassen leicht verletzt. Sie begaben sich selbstständig in Behandlung.

Die Nationalstrasse A28 im Prättigau musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten für zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Die Polizei richtete eine Umleitung ein.