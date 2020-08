Belgien will die Kantone Waadt und Wallis von der «roten Liste» streichen

(wap) Nachdem die Schweiz bei den belgischen Behörden interveniert hatte, gibt die Regierung in Brüssel wieder grünes Licht für Reisen von Belgierinnen und Belgiern in die Kantone Waadt und Wallis, wie die belgische Zeitung« La Libre» am Dienstag unter Berufung auf Aussenminister Philippe Goffin vermeldete. Bundesrat Ignazio Cassis bestätigte dies am Dienstagabend auf Twitter und bedankte sich bei seinem Kollegen Goffin.