«Beunruhigend»: Gesundheitsminister Alain Berset nimmt Stellung zur Coronasituation

(nat/agl) An einer Medienkonferenz am Montag in St. Gallen nannte Alain Berset die derzeitige Coronasituation in der Schweiz «beunruhigend». Aufgrund steigender Fallzahlen appellierte der Gesundheitsminister an die Bevölkerung und wiederholte die wichtigsten Massnahmen zur Pandemiebekämpfung: Vorsichtig bleiben, Abstand halten, Masken tragen, sich bei ersten Symptomen testen lassen und zu Hause bleiben. Positiv ist laut Berset dagegen, dass die Zahl der Hospitalisationen weiter unter Kontrolle sei. Zudem gebe es – im Gegensatz zum Frühjahr – nur noch wenige versteckte Infektionen. Experten gehen davon aus, dass derzeit die Hälfte der Fälle entdeckt werden. Im Frühjahr sollen es nur etwa zehn Prozent gewesen sein. Zudem nutzt die Schweiz laut Berset im Moment nur etwa die Hälfe der maximal möglichen 35'000 Tests pro Tag. Schnelltests sollen ebenfalls bald verfügbar sein. Die Zertifizierung laufe.

Lockdowns in einzelnen Kantonen vorstellbar Was die Coronastrategie von Bund und Kantonen betrifft, müsse die Schweiz weiterhin flexibel und anpassungsfähig bleiben, warb Berset am Montag vor den Medien für Verständnis. Diese sei ohnehin ständig in Entwicklung und ändere sich jeden Tag. «Der Bundesrat überprüft derzeit die Quarantäneregeln», sagte Berset. Lockerungen hierzu werden vor allem von der Reise- und Flugbranche gefordert. Auch Lockdowns in einzelnen Kantonen oder Regionen sind laut Berset vorstellbar. Diese wären aber Sache des jeweiligen Kantons.

Austausch mit Regierung @kantonsg. Fallzahlen steigen. Müssen vorsichtig sein. Erreichtes nicht aufs Spiel setzen, Regeln gut umsetzen. Infos erhalten zu #Schutzkonzept des @FCSG_1879 im Stadion #Kybunpark und vom @zlmsgch, das mit 80 anderen Labors Testkapazität gewährleistet. pic.twitter.com/21mxf4kx0f — Alain Berset (@alain_berset) October 12, 2020