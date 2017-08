Der ganze Strandboden war in eine einzige Festmeile verwandelt worden. Auf dem See versammelten sich Tausende von Booten und Schiffen, um sich das Spektakel anzuschauen. Aber auch in der Innenstadt traf man sich auf so mancher Dachterrasse, um nach einem gemütlichen Grillabend bei bestem Wetter das Happening aus der Ferne zu betrachten. Alles stimmte, die Musik passte, und nach dem Schluss-Smiley gab es grossen Applaus – alle Boote liessen ihr Horn erklingen.