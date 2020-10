Bis zu 20'000 Franken: «Wer Richter bleiben will, wird faktisch zur Bezahlung von Mandatsabgaben gezwungen»

Lange schlug die Schweiz die Warnungen in den Wind. Dabei hatte die Staatengruppe gegen Korruption des Europarates die Schweiz schon vor Jahren gemahnt: Es ist nicht unproblematisch, wie das Land seine Richter wählt. Stossend fand die Gruppe insbesondere, dass Richter einer Partei angehören müssen, um gewählt und wiedergewählt zu werden. Dies gebe Parteien die Möglichkeit, Richter für ihre Urteile zu bestrafen – und nicht mehr zur Wiederwahl vorzuschlagen, warnte die Gruppe.

Aber davon wollte die offizielle Schweiz nichts wissen. Der Bund nahm im Sommer 2019 Stellung – und drängte die Vorwürfe weg: Das Schweizer System sei stabil, es gebe nichts zu ändern. Dann geschah diesen September genau das, wovor die Europaratsgruppe gewarnt hatte: Die SVP nominierte einen ihrer Bundesrichter nicht mehr für die Wiederwahl, weil ihr die Urteile des Mannes nicht passten.

Dies schockierte Parlamentarier von SP bis FDP. Inzwischen wird im Parlament doch darüber nachgedacht, das Wahlsystem zu ändern.

Bei den Grünen sind es bis zu 20'000 Franken pro Richter und Jahr

Noch in einem zweiten Punkt warnte der Europarat die Schweiz: Sind die Richter einmal gewählt, bezahlen sie in der Regel nämlich jährlich Abgaben an ihre Parteien. Dies ist weltweit einzigartig. Die Abgaben reichen bei den Bundesrichtern von 3000 Franken (FDP) bis zu rund 20'000 Franken (Grüne).

Dies zeigte 2017 eine Erhebung, die in der «Richter-Zeitung» veröffentlicht worden war. Wer Richter bleiben wolle, werde «in der Schweiz faktisch zur Bezahlung von Mandatsabgaben gezwungen», heisst es in einem Schreiben der Kommission. Gerade für die kleinere Parteien sind die Abgaben wichtig: Die Grünen nahmen laut der «Richter-Zeitung» 2015 rund zehn Prozent ihrer Parteieinnahmen über die richterliche Mandatssteuer ein.

Wohl auch weil die Parteien von ihren Richtern auf Bundes- und Kantonsebene mitfinanziert werden, antwortete die offizielle Schweiz dem Europarat noch vor einem Jahr: Eine Änderung sei «politisch nicht mehrheitsfähig».

Doch inzwischen gibt es auch in diesem Bereich Bewegung. FDP-Fraktionschef Beat Walti hat eine parlamentarische Initiative eingereicht. Parteispenden und Mandatsabgaben sollen für Richter an den Bundesgerichten verboten werden.