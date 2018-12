«Jeder, der für den Bundesrat kandidiert, unterschätzt dieses Amt.» Das sagt Hans-Rudolf Merz, Bundesrat von 2003 bis 2010. Auch ihm selber ist es so ergangen. Von einer Minute auf die andere musste Merz Abschied nehmen von seinem alten Leben. Als Ausserrhoder Ständerat kannte er den Betrieb in Bundesbern zwar seit Jahren. Aber mit der Wahl begann ein Leben, das sich radikal von seinem bisherigen Politiker-Dasein unterschied. «An diesem Tag erlebt man das gesamte Spektrum eines Bundesratslebens in geballter Form, es ist ein Tag voll von geballten Emotionen und absoluter Sachlichkeit.» Die Wahl Die ersten Minuten sind die seltsamsten. Der Ratspräsident verliest das Resultat, schon ist der erste Blumenstrauss da, Merz spürt Hände auf seinen Schultern, seine Hand in anderen Händen, ein Gratulationslauf quer durch die Bankreihen. Hans-Rudolf Merz ist neuer Bundesrat. Am wenigsten realisiert es Merz selber. «Man ist wie in Trance», sagt er rückblickend. «Es ist nicht möglich zu fassen, was da gerade passiert.» Merz tritt ans Rednerpult, erklärt die Annahme der Wahl, wird vereidigt. Als frisch gewählter Bundesrat hat er die Wahl zwischen Eid und Gelübde. «Ich schwöre vor Gott dem Allmächtigen, die Verfassung und die Gesetze zu beachten und die Pflichten meines Amtes gewissenhaft zu erfüllen», lautet die Eidesformel. Die Gelübdeformel ist ohne religiösen Bezug: «Ich gelobe, die Verfassung und die Gesetze zu beachten und die Pflichten meines Amtes gewissenhaft zu erfüllen.» Merz entscheidet sich für den Eid. Der Rummel Nach der Vereidigung darf Merz endlich auf die Tribüne, wo die Familie und die engsten Bekannten warten. Doch viel Zeit bleibt nicht. «Plötzlich packte mich jemand am Arm und führte mich hinaus», erinnert sich Merz. Es ist ein ranghohes Mitglied der Bundeskanzlei mit dem Auftrag, den frisch gewählten Bundesrat den Medien zu präsentieren. Merz wird regelrecht durch die Wandelhalle gezerrt und durchgereicht, zuerst ist das Fernsehen an der Reihe, dann das Radio, die Printmedien. Immer wieder drängen sich Gratulanten dazwischen, holen sich Merz’ Hand und schütteln sie. Nach den Medien wird der Neo-Bundesrat ins Präsidialzimmer der Landesregierung geführt, es gibt Sekt und Small Talk mit den neuen Kolleginnen und Kollegen. Dann folgt die zweite Gratulationsrunde. Merz geht nach draussen, ins Treppenhaus und wird sofort umringt von Parlamentarierkollegen, von Vertretern aus dem Kanton, die Ausserrhoder Regierung ist hier, Behörden, Vereine. Menschen, die Merz noch nie in seinem Leben gesehen hat, winken ihm zu, schütteln seine Hand. Draussen wartet die Fraktion, sie holt ihren neuen Bundesrat für das traditionelle Mittagessen ab. Am Nachmittag muss Merz seinen Platz im Parlament räumen, Dokumente und Ausweise abgeben, es gibt wieder Medienanfragen, die Bundeskanzlei kommt mit ersten Terminen. Der Tag endet weit nach Mitternacht.

Die Kontrolle Als Mitglied der Landesregierung ist Merz eine Person von höchstem nationalen Sicherheitsinteresse. Schon Stunden nach der Wahl werden ihm Personenschützer zur Seite gestellt. Die gleichen Männer sind ein paar Tage später auch dabei, als sein Haus in Herisau dem Sicherheitscheck unterzogen wird. Spezialisierte Handwerker verkabeln neue Telefone, schützen die elektrischen Anlagen gegen Zugriffe von aussen, sichern Fenster und Türen. Das gleiche Prozedere gilt für das Hotelzimmer in Bern, das Merz nach der Wahl bezieht. Als Bundesrat hat er ab sofort Tag und Nacht eine direkte Leitung zum Bundesamt für Polizei. Er bekommt ein abhörsicheres Mobiltelefon, eine neue E-Mail-Adresse. Briefe und Pakete, die an seine Privatadressen in Herisau und Bern gehen, durchlaufen ab sofort eine Sicherheitskontrolle in einer gesonderten Abteilung bei der Post. Die Feier Für die Vorbereitung der traditionellen Wahlfeier bleibt eine knappe Woche. Merz muss eine Gästeliste erstellen, das Programm vorbereiten, Reden schreiben. Noch hat er keinen Stab, der ihm diese Arbeit abnimmt. In der Woche nach der Wahl steht die Fahrt mit dem Sonderzug nach Herisau auf dem Programm. Wieder Blumensträusse, Gratulationen, Hände schütteln, Schultern klopfen, Küsschen hier, Küsschen da. Am Ende werden es 1800 Gratulationsschreiben sein. Merz versucht, so viele wie möglich persönlich zu beantworten. Doch auch das geht nur mit Hilfe der Bundeskanzlei.