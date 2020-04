Brückenteil stürzt auf Gleis: Chef von SBB Cargo geschockt über Tod von Lokführer

(sat/dpa) «In Gedanken sind wir beim verunglückten Lokführer und seinen Angehörigen», erklärte Sven Flore, CEO von SBB Cargo International, am Freitag in einer Mitteilung. «Den Verletzten wünschen wir rasch gute Besserung.» Zudem sichert SBB Cargo den deutschen Behörden bei der Ermittlung der Unfallursache ihre Unterstützung zu.

Wie die für die Ermittlungen zuständige Polizei von Freiburg im Breisgau bereits am frühen Freitagmorgen mitteilte, hat die Kriminalpolizei noch am Donnerstagabend den Unfallort bei Auggen begutachtet. Polizeikräfte seien noch immer vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern.

Brücke sollte abgerissen werden

Nach bisherigen Erkenntnissen war am Donnerstagabend ein 100 Tonnen schweres Betonteil von einer im Bau befindlichen Brücke in den Gleisbereich gestürzt. Laut SBB sollte die Brücke am Wochenende abgerissen werden im Zug des Ausbaus der Rheintalbahnlinie. Bei der Kollision kam der 51 Jahre alte Lokführer ums Leben. Ein Camionneur wurde eingeklemmt und schwer verletzt ins Spital gebracht, zwei weitere erlitten laut Polizei leichte Verletzungen.