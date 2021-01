Bund publiziert Impfzahlen: 37 Prozent aller Dosen verabreicht – aber grosse Unterschiede zwischen Kantonen

(dpo/rwa) Obwohl der offizielle Startschuss zur Impfkampagne gegen das Coronavirus nunmehr fast drei Wochen zurückliegt, konnte der Bund bis vor kurzem noch keine genauen Daten zur Anzahl der verabreichten Impfungen liefern. Nun liegen erste konkrete Zahlen vor. Wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag schreibt, wurden bis am Donnerstag 169'783 Impfstoffdosen verabreicht. Erste Schätzungen des Bundesamtes gingen zuvor von 110'000 Dosen aus.

Insgesamt hat die Schweiz 459’700 Impfstoffdosen erhalten. Damit sind schweizweit 37 Prozent der bisher verfügbaren Dosen verimpft worden. Aus den Zahlen des BAG lässt sich ebenfalls ablesen, wie viele Dosen die einzelnen Kantone erhalten haben, und wie viel sie davon bereits verimpft haben.

Schlusslicht ist Neuenburg

Aufs Tempo gedrückt haben dabei vor allem kleinere Kantone: Während in Basel-Stadt bereits 80 Prozent der verfügbaren Dosen verimpft wurden, sind es in Obwalden 65,4 Prozent und in Zug 62 Prozent. Schlusslichter sind dagegen Neuenburg, wo erst 17 Prozent der Dosen verabreicht wurden sowie Thurgau mit 19,8 Prozent und St. Gallen mit 26,5 Prozent. Aber auch der Kanton Bern, der eine Woche später zu impfen begann, ist mit 29,3 Prozent gemächlich unterwegs.

Während in Deutschland oder Italien detaillierte Zahlen nach Bundesland oder Provinz bereits Standard sind, hinkte die Schweiz lange Zeit hinterher. Daten zu den einzelnen Kantonen wollte der Bund erst veröffentlichen, sobald er über genauere Zahlen von den Kantonen verfügt. «Wir möchten vermeiden, dass über die Unterschiede in den Kantonen ein falscher Eindruck entsteht», sagte die oberste Impfstoffbeschafferin Nora Kronig vom BAG.