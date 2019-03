Kopfschmerzen, Müdigkeit und fehlende Konzentration in der Schule kennen nun endlich eine Ursache: die schlechte Luft. Das Bundesamt für Gesundheit hat die Luft in 100 Schulzimmern gemessen und festgestellt, dass die Qualität in zwei von drei Zimmern ungenügend ist.

Die Luftwerte überschritten während mehr als 10 Prozent der Schulzeit den hygienisch akzeptablen Bereich. Die Schüler und Lehrer atmen also viel schlechte Luft.

Wir geben 3000 Substanzen in die Luft ab

Das liegt hauptsächlich an den Schulzimmern, die dicht belegt sind. Durch atmen, schwitzen, Pflegeprodukte und Bakterien wird die Luft belastet. Sauerstoff hat es zwar ausreichend vorhanden, aber der Mensch gibt durch Atmung und Transpiration über 3000 Substanzen an die Umwelt ab.

Um die Luftqualität zu bestimmen, misst die Forschung den CO2-Anteil. Als inakzeptabel gilt die Qualität, wenn der CO2-Pegel den Grenzwert von 2000 ppm (Teile pro Million, entspricht 0,2 Prozent) überschreitet. Zum Vergleich: In der Aussenluft liegt der CO2-Gehalt momentan bei etwa 400 ppm (0,04 Prozent). In den 100 untersuchten Schulzimmern konnte das BAG nur bei 33 Prozent akzeptable Luftqualität (CO2-Pegel unter 2000 ppm).

Selbst lüften reicht nicht immer aus

Wobei sich in den meisten Zimmern dasselbe Muster zeigt: Am Morgen ist die Luftqualität meist noch gut bis sehr gut. Sie verschlechtert sich aber bei geschlossenen Fenstern im Laufe einer Lektion rasch. Wird in der Pause aufs Lüften verzichtet, verschlechtert sich die Situation zunehmend. Doch auch durch Lüften wird die Luftqualität vom Beginn am Morgen selten wieder erreicht.