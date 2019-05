Der medizinische Fortschritt in den letzten Jahren ist unbestritten. Gerade in der Behandlung von Krebs oder rheumatischen Beschwerden kam eine Vielzahl neuer Medikamente auf den Markt. In zahlreichen Fällen wird mit diesen zielgerichteten Präparaten lediglich eine kleine Zahl von Patienten behandelt. Um ihre üppigen Gewinne zu bewahren, fordern die Hersteller entsprechend hohe Preise.

Diese Entwicklung hat den Bund auf den Plan gerufen. Zuständig ist das Bundesamt für Gesundheit, das bestimmt, welche Medikamente kassenpflichtig sind. Um den Kostenanstieg zu dämpfen, verfügt das Amt vermehrt Vorgaben, um den Einsatz der neuen Mittel einzuschränken.

Dies kann für Patienten unangenehme Folgen haben, wie folgendes Beispiel zeigt. Eine Patientin mit der Diagnose Lungenkrebs lässt sich am Universitätsspital Basel behandeln. Sie kämpft schon länger mit der Krankheit, ist daher bereits stark geschwächt und hat viel Gewicht verloren. Die Ärzte am Unispital wollen ihr eine Chemotherapie namens Alimta verabreichen. Wie in vielen anderen Fällen verlangt das Bundesamt für Gesundheit, dass die Ärzte bei der Krankenkasse der Patientin das Einverständnis für die Behandlung mit Alimta einholen. Im Fachjargon nennt sich dies Kostengutsprache.

Therapie wäre günstiger

Die Ärzte blitzen jedoch bei der Krankenkasse ab, wie Professor Frank Stenner, leitender Arzt Onkologie des Unispitals Basel, erzählt. Der Grund: Die Kostengutsprache wird nur dann erteilt, wenn ein Patient gleichzeitig mit Cisplatin, einer anderen Chemotherapie, behandelt wird. So schreibt es der Bund vor.

Zwar ist die Behandlung mit zwei Chemotherapien Standard. Die Ärzte wollen jedoch bei der stark geschwächten Patientin nur Alimta verabreichen – dies aus Sorge vor lebensgefährlichen Nebenwirkungen der Kombination. Pikant: Die Behandlung mit Alimta allein wäre günstiger. Die Folge ist ein längerer Briefwechsel zwischen den Ärzten und der Krankenkasse. Die Patientin erhält die Schreiben auch.