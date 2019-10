Am Mittwoch in Halle. Die jüdische Gemeinschaft feiert Jom Kippur, ihren höchsten Feiertag. Ein schwer bewaffneter Täter versuchte, in der Synagoge ein Blutbad anzurichten. Die Türen hielten jedoch dem Angriff stand. Der mutmasslich rechtsextreme Täter erschoss danach unweit der Synagoge eine Frau und einen Mann.

Die Tat wirft viele Fragen auf. Auch ob jüdische Einrichtungen genügend geschützt sind. Der Präsident des deutschen Zentralrats der Juden erhob schwere Vorwürfe gegen die Behörden. Es sei skandalös, dass die Synagoge in Halle an einem Feiertag wie Jom Kippur nicht durch die Polizei geschützt war.

Doch wie sieht die Situation in der Schweiz aus? Der Zufall will es, dass der Bundesrat just am Mittwoch eine neue Verordnung verabschiedet hat.

Ab dem 1. November beteiligt sich der Bund mit 500'000 Franken pro Jahr an den Sicherheitskosten für Minderheiten die besonders gefährdet sind durch Terrorismus oder gewalttätigen Extremismus.

Möglich sind Unterstützungen für bauliche, technische und organisatorische Sicherheitsmassnahmen. Das heisst also etwa für Zäune, Überwachungskameras oder Alarmanlagen. Gelder kann es auch geben für die Ausbildung in den Bereichen Risikoerkennung und Bedrohungsabwehr sowie die Sensibilisierung oder die Information breiter Bevölkerungskreise.

Nicht möglich ist hingegen eine Beteiligung des Bundes an den Kosten von Sicherheitspersonal.