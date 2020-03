Bundespräsidentin Sommaruga stellt weitere Hilfsgelder in Aussicht

(sat) «Die Ungewissheit belastet», erklärt Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga im Interview mit der «SonntagsZeitung». Weil wir noch zu wenig über das neuartige Corona-Virus wüssten, und es noch keine Impfung dagegen gebe, stehe nun als erstes der Umgang mit dem Virus im Vordergrund. Die Wirtschaft werde unter der Pandemie leiden.

«Aber wir haben innovative und gut aufgestellte Unternehmen», so Sommaruga. Und der Bundesrat stehe auch diesen zur Seite. Aber es sei klar, dass das Problem «eine noch grössere Dimension annehmen kann, und dass dann weitere Unterstützung nötig sein wird.»

Auch Bundesrat geht auf Distanz

Aber eben, appelliert die Bundespräsidentin im Interview an die Solidarität: «Jetzt braucht es alle, die mitmachen, jeden Einzelnen von uns.» Dazu gehöre, dass man sich für einige Zeit einschränke. «Tun wir das nicht, wird es noch schwieriger.»

Sommaruga zeigt sich überzeugt davon, dass die meisten das verstanden hätten und sich an die neuen Verhaltensregeln in der Corona-Krisen halten werden. Selbstverständlich handle auch der Bundesrat danach und halte vermehrt Abstand. Und auch die Bundesverwaltung ermögliche ihren Mitarbeitenden wo immer möglich aus dem Home-office zu arbeiten um so die weitere Verbreitung des Virus bremsen zu können.

Bund prüft Ausweitung des Testangebots

Auf die Kritik vorab aus Wissenschaftskreisen, die Schweiz teste zu wenige Personen auf das Corona-Virus, und wisse so zu wenig genau wie es sich ausbreitet, hält Bundespräsidentin Sommaruga entgegen: «Gemäss unseren Experten machen wir viele Tests im Vergleich zu anderen Ländern.»

Es seien in letzter Zeit 2000 am Tag gewesen. Doch Sommaruga erinnert daran: «Wir wollen die Arztpraxen und die Spitäler in erster Linie für schwer erkrankte Menschen frei halten.» Ein Ausbau des Test-Angebots werde aber derzeit von den zuständigen Stellen beim Bund geprüft.