Berset sagte in Altdorf vor den Delegierten der SP, bei der Digitalisierung müsse zwischen Mythos und Realität unterschieden werden, wie bei Wilhelm Tell. Tell lege im Denkmal im Urner Hauptort seine Hand schützend um seinen Sohn. Dies müsse auch für die Digitalisierung gelten, nämlich den Schwächeren zu schützen.

Digitalisierung biete Chancen, es bestehe aber auch die Gefahr, dass weite Teile der Bevölkerung präkarisiert würden, sagte der SP-Magistrat. Die Freiheit wachse zwar, aber auch die Gängelung; die Flexibilität nehme zu, aber auch die Selbstausbeutung.

Berset erinnerte an die industrielle Revolution. Von dieser wüssten wir, was sozialer Wandel auslösen könne. Es liege an uns, die sozialen Errungenschaften in die digitale Welt zu retten.

Die Rolle der Politik sei es nicht, die Entwicklung zu bremsen, aber diese einzubetten, sagte Berset. Es brauche eine Politik der Integration, denn die soziale Stabilität sei Voraussetzung für den Erfolg des Landes. Es sei falsch, Sozialstaat und Wirtschaft gegeneinander auszuspielen, denn Angst sei nicht produktiv.