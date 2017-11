Zögern, zaudern, zocken: Bei der neuen Kohäsionsmilliarde für Osteuropa lässt sich der Bundesrat noch immer nicht in die Karten blicken. Einen Entscheid hat die Regierung am Donnerstag gefasst, informieren will sie aber erst anlässlich des Besuchs von EU-Kommissions-Präsident Jean-Claude Juncker. Dieser ist nächste Woche für den 23. November geplant. «Der Bundesrat hat heute seine Positionen für das Gespräch festgelegt», sagte Bundesratssprecher André Simonazzi nach der gestrigen Sitzung der Landesregierung. Ob diese die neue Kohäsionsmilliarde an Zugeständnisse Junckers knüpft, liess er offen.

Die Geheimniskrämerei überrascht, denn einer Neuauflage des Erweiterungsbeitrags für Osteuropa (siehe Kasten) schien nichts mehr im Weg zu stehen.