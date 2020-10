Bundesrat lässt Corona-Schnelltests zu: 11 Dinge, die du jetzt wissen musst

1. Welche Antigen-Schnelltests gibt es?

Es gibt eine Vielzahl von kommerziell verfügbaren Antigen-Tests. Mindestens zwei werden in der Schweiz ab dem 2. November grossflächig eingesetzt: Der Schnelltest von Roche und von Abbott. Isabella Eckerle, Leiterin der Forschungsgruppe Emerging Viruses an der Universität Genf hat mit ihrem Team in den letzten Wochen die beiden Schnelltests geprüft.

Das «Centre national de Référence pour Infections Virales Emergentes» in Genf hat indes weitere Tests auf ihre Genauigkeit überprüft, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte.

2. Wo gibt es die Schnelltests?

Antigen-Schnelltests kann man grundsätzlich in Testzelten, im Spital oder beim Arzt machen. Der Apothekenverband «pharmaSuisse» arbeitet aktuell daran, die Antigen-Schnelltests in jeder dritten Apotheke anzubieten.

Möchte man sich den Test anderweitig besorgen, müsse man aufpassen, sagt Eckerle. «Es sind viele Tests kommerziell verfügbar, der Markt ist riesig.» Das Problem sei, dass nicht alle von einer unabhängigen Stelle getestet wurden und damit nur nach Angaben des Herstellers zuverlässig ist. Eckerle rät davon ab, Tests im Internet zu bestellen oder jene zu kaufen, die man zuhause machen könne. Zuverlässig seien geprüfte und vom BAG empfohlenen Tests, die von einer Fachperson durchgeführt werden.

3. Wann soll man einen Schnelltest machen?

Das BAG will den Test insbesondere bei infektiösen Personen einsetzen und bei jenen, die als symptomatisch gelten. Das Auftreten der Symptome sollte nicht länger als vier Tage her sein. Auch Personen, die von der SwissCovid-App alarmiert werden, sollen ihn machen.

«Der Schnelltest funktioniert am besten in der Anfangsphase der Erkrankung», sagt Infektiologin Eckerle. Dann hätten die Infizierten besonders viel vom Virus im Rachen.

Umstritten ist aktuell die Frage, ob man den Test am besten in einem Hotspot anwendet, also dort wo die Fallzahlen aktuell hoch sind, um das beste Testresultat zu erhalten. Deshalb sei auch noch offen, ob man den Schnelltest für ein Massen-Screening einsetzen könne.

4. Wie läuft ein Antigen-Schnelltest ab?

Der Antigen-Schnelltest weist die Proteine des Coronavirus nach. Eine Fachperson entnimmt dafür eine Nasen-Rachen-Abstrich. Der Schnelltest läuft also gleich wie die PCR-Methode ab, die in der Schweiz momentan am häufigsten verwendet wird und als am zuverlässigsten gilt.

Zuhause kann man die Tests nicht anwenden. «Antigen-Schnelltests sind keine Selbst- oder Heimtests», sagt Eckerle. Es brauche nach wie vor eine Ärztin oder einen Pfleger bei der Anwendung. Der Test sei «leider immer noch gleich unangenehm».