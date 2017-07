Der Bundesrat geht auf Reise. Bundespräsidentin Doris Leuthard führt ihre Kolleginnen und Kollegen am Donnerstag in ihren Heimatkanton Aargau. Am Freitag gehts dann weiter nach Obwalden, wo Leuthard ebenfalls familiäre Wurzeln hat. Mit unserem Liveblog sind Sie hautnah dabei.