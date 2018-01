"Helfen Sie uns", soll der SDA-Redaktor daraufhin an Maurer gewandt gefordert haben. "Sie helfen uns ja auch nie", entgegnete dieser lediglich und ging weiter.

Grünen-Präsidentin Regula Rytz reagiert postwendend: «Unglaublich! Wie hätte es Ueli Maurer denn gerne? SVP-Propaganda-Medien statt neutrale Berichterstattung und Meinungsvielfalt?», schreibt sie auf dem Kurznachrichtendienst.

Streik geht weiter

Die Redaktion der Schweizerischen Depeschenagentur SDA wird ihren Streik am Mittwoch fortsetzen. Weil es nicht zu einem Gespräch mit dem Verwaltungsrat gekommen ist – die wichtigste Forderung der streikenden Redaktion –, geht der Streik weiter: «Wir werden also auch am Mittwoch weiter streiken. Das haben wir so beschlossen», sagt Sebastian Gänger von der SDA-Redaktionskommission gegenüber persoenlich.com.