Bundesrat wählt Marlene Amstad zur neuen Präsidentin der Finanzmarktaufsicht

(sat) Die bisherige Vizepräsidentin wird 2021 für den Rest der laufenden Amtsperiode bis 2023 die Nachfolge von Thomas Bauer antreten. Dieser scheidet Ende Jahr aus dem Verwaltungsrat aus. Wie der Bundesrat in seiner Mitteilung schreibt, hat er unter Verdankung der geleisteten Dienste vom Rücktritt Bauers Kenntnis genommen.

Marlene Amstad gehört dem Finma-Verwaltungsrat bereits seit 2016 an und ist seit zwei Jahren Vizepräsidentin. Die HSG-Ökonomin ist Lehrbeauftragte an der Universität Bern und Professorin an der Chinesischen Universität von Hong Kong in Shenzhen.