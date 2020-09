Bundesrat will Frauenanteil in der Verwaltung erhöhen

(rwa) Für einen vierjährigen Zeitraum legt der Bundesrat jeweils strategische Ziele im Personalbereich fest. Am Freitag hat er die neuen Sollwerte für das Personalmanagement der Bundesverwaltung beschlossen. Demnach soll bis Ende 2023 der Frauenanteil in der Verwaltung auf 46 bis 50 Prozent steigen. Heute liegt das Zielband bei 44 bis 48 Prozent, wie es in einer Mitteilung des Finanzdepartements heisst.

Erhöht hat der Bundesrat die Ziele auch beim Anteil der Hochschulpraktika und bei der Integration von Menschen mit Behindern. Die neuen Vorgaben werden rückwirkend auf Anfang Jahr in Kraft gesetzt.