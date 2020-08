Bundesrat wirbt für Vaterschaftsurlaub: «Organisatorisch wie finanziell verkraftbar»

(sat) Der Bundesrat hat am Montag den Abstimmungskampf eröffnet über die Einführung eines zweiwöchigen Vaterschaftsurlaubs. Sozialminister Alain Berset betonte vor den Bundeshausmedien in Bern, die Stärkung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sei «bereits ein langjähriges Ziel des Bundesrates». Der vorliegende, «breit abgestützte Kompromiss», schaffe gleich lange Spiesse für grosse wie kleine und mittlere Unternehmen. Zudem sei die Vorlage «organisatorisch wie finanziell verkraftbar».

Ziel des zweiwöchigen Vaterschaftsurlaubs ist es laut dem Bundesrat, erwerbstätigen Vätern zum Start ins Leben mehr Zeit mit ihren Kindern zu ermöglichen. Dies werde es den Vätern auch erleichtern, ihr Erwerbs- und Familienleben besser zu vereinbaren. «Ein oder zwei Tage frei für die Geburt eines Kindes ist einfach nicht mehr zeitgemäss», sagte Alain Berset.

Bundesrat plant Einführung per 2021

Wie der Sozialminister sagte, hofft der Bundesrat, den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub bei einem Ja am 27. September bereits auf Anfang kommenden Jahres in Kraft setzen zu können. Bei einem Nein stünde man dagegen wieder auf Feld eins, so Berset. In den vergangenen Jahren hatte es zahlreiche Vorstösse für die Einführung eines Vaterschaftsurlaubs gegeben. Alle scheiterten bisher. Die Schweiz ist eines der letzten Länder in Europa welches keine Regelung für einen Vaterschaftsurlaub kennt.