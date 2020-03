Bundesstrafgericht: Bundesanwalt Lauber dürfte mit seinen Infantino-Treffen Beweise zum Fussball-Prozess ruiniert haben

Doch noch: Das Bundesstrafgericht in Bellinzona sistiert den «Sommermärchen»-Prozess, der sich um ungeklärte Geldflüsse im Vorfeld der Fussball-WM 2006 in Deutschland drehte. Mit Beschluss vom 17. März hat das Gericht unter dem Vorsitz von Sylvia Frei entschieden, das Verfahren bis zum 20. April zu sistieren.

Damit sind die Beschuldigten - drei Deutsche und ein Schweizer - voraussichtlich endgültig aus dem Schneider: Am 27. April verjähren die Vorwürfe. Denkbar ist allerdings noch, dass während des Corona-Notstandes per Notrecht die gesetzlichen Fristen aufgehoben werden und ein Rechtsstillstand verhängt wird. Dies verlangte dieser Tage etwa der Schweizerische Anwaltsverband in einem Brief an Justizministerin Karin Keller-Sutter.

Beschuldigte gehören Risikogruppe an

In der Begründung des Sistierungsbeschlusses beruft sich das Gericht auf die von der Tessiner Regierung am 14. März verhängten Massnahmen zu Bekämpfung der Pandemie. «Sämtliche Beschuldigte sind älter als 65 und weisen teilweise einschlägige Vorerkrankungen auf. Sie gehören demnach zur Risikogruppe gemäss der zitierten Verordnung.» Den Beschuldigten könne unter diesen Umständen nicht zugemutet werden, an der Hauptverhandlung teilzunehmen.

Gericht sieht gravierende Mängel an der Anklage

Das Gericht tat sich schwer mit diesem Entscheid, es hatte zuvor sämtliche Anträge der Verteidiger abgewiesen, die Verhandlungsunterbruch wegen Corona verlangt hatten.

Neu kam jetzt allerdings noch dazu, dass das Gericht offensichtlich von gravierenden Mängeln der Anklage ausgeht, die von Bundesanwalt Michael Lauber und seinen Leuten eingereicht wurde.

Bundesanwaltschaft lieferte halbfertige Arbeit ab

Zum einen können die beiden beschuldigten Altfunktionäre des Deutschen-Fussballbundes (DFB), Horst Rudolf Schmidt und Theo Zwanziger, die nicht in Bellinzona aufkreuzten, nicht im Abwesenheitsverfahren beurteilt werden. Laut Gericht hatte Schmidt in Vorverfahren der Bundesanwaltschaft «keine Gelegenheit, sich in vollständiger Aktenkenntnis zu den Vorwürfen mündlich zu äussern». Was Zwanziger betreffe, «ist wiederum die Beweislage hinsichtlich der subjektiven Tatseite diffus, nachdem er die Vorwürfe bestreitet und die belastenden Aussagen Dritter (insbesondere Schmidt) teilweise mangels Konfrontation prima facie nicht verwertbar sind.» Will heissen: Die Bundesanwaltschaft hat halbbatzige, letztlich unbrauchbare Vorarbeit geleistet.

Neben Schmidt und Zwanziger ist im Verfahren noch Wolfgang Niersbach (ehemals Präsident DFB) und Urs Linsi, früherer Fifa-Generalsekretär beschuldigt.

Laubers Infantino-Treffen killen Beweise

Aber es kommt noch vernichtender für Lauber. Die vom Gericht beigezogene Disziplinarverfügung von Laubers Aufsichtsbehörde AB-BA bringe «Umstände zu Tage, die umfassende Beweisverwertungsverbote zur Folge haben könnten.» Mit anderen Worten: Mit den nicht protokollierten Geheimtreffen mit Fifa-Boss Gianni Infantino haben Lauber und seine in den Verfahren beteiligten Leute den «Sommermärchen»-Prozess vermutlich ruiniert. Laubers Handlungsweise führte in der Einschätzung des Gerichts dazu, dass Beweise möglicherweise nicht verwertet werden können.