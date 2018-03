Sparpotenzial in Milliardenhöhe

Ein Blick ins Ausland zeigt, dass die Schweiz ihren Nachbarn in Sachen Tabakprävention hinterherhinkt. Laut dem Bericht des Eidgenössischen Departements des Inneren zum aktuellen Tabakprodukte-Gesetzesentwurf ist die Schweiz neben Monaco und Andorra derzeit das Land mit den schwächsten Werbe- und Sponsoring-Einschränkungen in ganz Europa. Sie ist zudem eines von nur vier europäischen Ländern, die das Rahmenübereinkommen über die Tabakkontrolle der Weltgesundheitsorganisation – so etwas wie das internationale Regelwerk für den Umgang mit Tabakprodukten – noch nicht ratifiziert hat. Bersets Innendepartement macht keinen Hehl daraus, dass auch das neue Tabakproduktegesetz nicht ausreichen wird, um die Anforderungen der Weltgesundheitsorganisation zu erfüllen.

Hans Stöcklis Volksinitiative will dem entgegenwirken und der Diskussion über die Tabakprävention in der Schweiz «wieder Zähne verleihen». An der Medienkonferenz liess Stöckli dazu diverse Zahlen präsentieren. Eine sorgte für besonders viel Aufsehen: Laut einer Studie des Büros für arbeitsund sozialpolitische Fragen könnte die Schweiz jährlich eine Milliarde Franken an Gesundheitskosten einsparen, wenn das Land ein Tabakwerbeverbot erliesse. Da könne man ja gar nicht gegen die Initiative sein, findet Stöckli. Er scheint sich auf den bevorstehenden Kampf gegen die Tabaklobby zu freuen.